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Konya’da bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Konya karayolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Konya karayolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir bisküvi ve şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın kağıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Alevler içinde kalan fabrikadaki yangını söndürmek için yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının uzun süre kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangının çıktığı saatlerde fabrikada yaklaşık 100 işçinin bulunduğu, ilk belirlemelere göre yaralanan veya ölenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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