Konya'da bu yıl ramazanda 10 milyon lira tasarruf sağlandı

KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl ramazan ayında mahalle iftarları ile 'Rahmet Akşamları' adı altında yapılan programların iptaliyle yaklaşık 10 milyon lira tasarruf sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl ramazan ayında 31 ilçede mahalle iftarları ile kent merkezinde 'Rahmet Akşamları' adı altında etkinlik düzenliyordu. Geçen yıl da 450 bin kişiye iftar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, bu yıl ramazan ayında mahalle iftarları ile 'Rahmet Akşamları' adlı programın tasarruf nedeniyle yapılmaması kararı aldı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 10 milyon lira tasarruf sağlamış oldu. Belediye Başkanı Altay da iftar programlarını iptal etmesi nedeniyle bu yıl çat kapı iftarla, ailelerle buluştu.

29 Mart 2009 yılından itibaren Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler için milletvekili adayı olmasıyla birlikte 3 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, göreve geldiği gün Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi ile büyükşehirdeki toplam 33 daire başkanına makam araçları yerine hizmet araçları kullanılması talimatı vermişti. Altay, daire başkanlarıyla yapacağı ilçe ziyaretlerinde ise makam araçları yerine toplu olarak bir minibüste yapılmayı tercih ediyor.

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