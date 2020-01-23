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Konya’da buz tutan barajda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Beyşehir karayolunun 20.

Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde bulunan Altınapa Barajının büyük bir kısmı, gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi görmesi ve kar yağışı sonrası buz tuttu.
Konya-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde yer alan ve Konya kent merkezinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Altınapa Barajı’nın bir kısmı, hava sıcaklıklarının gece eksi 10 dereceyi görmesiyle birlikte buz tuttu. Havadan görüntülenen ve büyük bir çoğunluğunun buz tutmuş olduğu gözlenen barajda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Soğuk havalar Altınapa Barajında olduğu gibi, baraja yakın çevre mahallelerde de etkili oldu. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Selçuklu ilçesi Küçükmuhsine Mahallesinde de hava şartları ve yoğun kar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuklardan dolayı mahalle sakinleri çok fazla dışarıya çıkamıyor. Dışarıda olanlar da soğuk havalara rağmen ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar, kapılarının önünü kapatan karları küreklerle temizliyor, küçük ve büyükbaş hayvanlar için eş, dost, akraba el birliğiyle yem kırıyor.

“Hayvan sevgisi bizim için başka bir şey”
Soğuk olduğu için ara sıra zorlandıklarını dile getiren mahalle sakinlerinden hayvancılık işiyle uğraşan Ali İnanır, yaşadıkları hayatın köy hayatı olduğunu kendilerince büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara baktıklarını söyledi. İnanır, “Mümkün oldukça kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Arazimize arpa ve buğday gibi bitkiler ekip yetiştiriyoruz. Daha sonra kış aylarında da hayvanlarımızı besliyoruz. Hayvan sevgisi bizim için başka bir şey soğuk sıcak fark etmez ekmeğini nerede yiyorsan o işi severek yapacaksın” ifadelerini kullandı.
Diğer mahalle sakinleri de, kendi çocukluk dönemlerinde birbirleriyle oyunlar oynadıklarını, ancak gelişen teknolojiyle birlikte şimdiki çocukların dışarıya çıkmadıklarını ve telefon, tablet gibi cihazlardan kafalarını kaldırmadıklarından yakındı.

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