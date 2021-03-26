HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı

26.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası 107 kişi yakalanarak adli mercilere ve cezaevlerine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20-26 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Konya’da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası 107 kişi yakalanarak adli mercilere ve cezaevlerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20-26 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık, silahla tehdit, yağma, kasten yaralama, vergi usül kanununa muhalefet, dolandırıcılık gibi suçlardan haklarında 4 ila 16 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 ile çeşitli suç ve nedenlerden ötürü aranması olan 77 kişi yakalandı. Şahıslar arasında bulunan ve hakkında 3 adet dolandırıcılık, 3 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 1 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı gibi toplam 7 suçtan aranan Hüseyin K. de, Mersin’in Mut ilçesinde yakalandığı öğrenildi. Kesinleşmiş hapis cezası olan 30 kişi, cezaevine teslim edilirken, 77 kişinin ifadelerine başvurulduktan sonra adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Polis çevirmesinden kaçarken, başka polis otosuna çarptılarPolis çevirmesinden kaçarken, başka polis otosuna çarptılar
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

İşte Berat kandilinin önemi | Berat kandilinde ne oldu?

Berat kandilinde ne oldu?

Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Kulislerde bu iddia konuşuluyor: Ramazan'da tam kapanma mı olacak?

Son Dakika: Diyarbakır'da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

Diyarbakır'da hareketli anlar! Özel harekat devreye girdi

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'deki cami saldırısına kınama

Konya’da şoke eden görüntü! Mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

Mührü bozup eğlenenler polise yakalandı

Vaka artışında Türkiye'de ilk sırada! Samsun'da tek yeşil yer mezarlıklar kaldı

Tek yeşil yer mezarlıklar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.