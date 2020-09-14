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Konya’da çifte cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 20:41 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde silahla açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Olay, ilçeye bağlı İncesu Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe gecesi meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde silahla açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Olay, ilçeye bağlı İncesu Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Ç. (55) mahalle kahvehanesinde oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’ü tabanca ile ateş ederek vurdu. Olayda ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralı Necati Harmankaya ise Konya’ya sevk edildi. Olayın ardından cinayetleri işleyen Mevlüt Ç. gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kahvehaneye gelen Mevlüt Ç, ayakta sohbet eden Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e tabancayı doğrultarak birden ateş etmeye başlıyor.

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