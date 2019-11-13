Konya'da çobanın silahla yaralanmasına ilişkin dava

Çardaktan dışarı çıkınca, kendilerine ait bir köpeğin, karşı tarafın köpeklerince boğulduğunu gördüğünü anlatan Kut, "Bizim köpekleri salmak istedim. Ağabeyim izin vermedi ve jandarmaya telefon etti. Ağabeyim köpekleri ayırmakla uğraşırken, karşı tarafın traktörünün bize doğru geldiğini gördüm. Üzerinde 3-4 kişi vardı. Bana doğru 7-8 el ateş ettiler ama vücuduma isabet etmedi. Daha sonra ağabeyim yanıma gelince 'ateş ediyorlar' dedim, çardağın içine girdik." şeklinde savunma yaptı.

Ali Kut, olay günü sürülerinin bulunduğu Kümeevleri Yaylası'nda kendilerine ait çardakta ağabeyi Resul Kut'la oturdukları sırada, gece saatlerinde Abdullah B'nin sahibi olduğu sürünün ve yaklaşık 15-20 köpeğin üzerlerine doğru salındığını öne sürdü.

Tekrar dışarı çıkınca yeniden silah sesleri duyduğunu öne süren Kut, "Bu sırada yemek almak ve büyük ağabeyimi getirmek için araçla köye gitmem gerekiyordu. Köye gittim ve yaklaşık bir buçuk saat sonra geldiğimde olay yerinde jandarma ekiplerinin ağabeyimi karakola götürdüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Olay günü hem kendisinde de hem de Resul Kut'ta da silah bulunmadığını iddia eden Ali Kut, Nazari'yle bir husumetinin olmadığını savunarak, "Muhammet Nazari'yi kim yaraladı bilmiyorum. Biz o gün kimseye ateş etmedik." dedi.

Ali Kut, olay sonrası montunda ve ellerinde bulunan atış artıklarına ilişkin ise "Benim veya ağabeyimin silahı yoktur. Olaydan 1-2 gün önce çardaktayken dışarıdan kurt sesleri duydum. 'Sürüye saldırmasınlar' diye dışarı çıkıp, babama ait av tüfeğiyle bir el ateş etmiştim. Bu artıklar onunla ilgili olabilir. Babama ait bu tüfek olay günü çardakta, yanımızda değildi, köydeki evdeydi."

Resul Kut da üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtere Nazari'yi kimin vurduğunu bilmediğini öne sürdü.