HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı

Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı

13.11.2020 13:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya’da Covid-19 denetimlerinde 137 kişiye işlem yapıldı

Konya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 137 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Konya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 137 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi. İş yerlerinin de denetlendiği kontrollerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 137 kişiye işlem yapılırken, 3 iş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 2 iş yeri ise faaliyetten men edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarıBilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti: Kurşun sıkmaktan farksız

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti

Bursa’da pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

Başkan Böcek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Bilim insanları uyardı! ’İzmir Depremi yeni gerilimleri tetiklemiş olabilir’

Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.