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Konya'da çukura düşen köpek belediye görevlilerince kurtarıldı

02.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde düştüğü çukurdan çıkarılan köpek, tedaviye alındı.

Karatay Belediyesini arayan vatandaşlar, bir sahipsiz köpeğin Tatlıcak Mahallesi'ndeki atık su depolama çukuruna düştüğü ihbarında bulundu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan görevliler, köpeği kurtarmak için bölgeye hareket etti.

Belediye görevlilerine eşlik eden veterinerler, hayvanı anesteziyle uyutarak bulunduğu yerden iş makinesiyle çıkardı.

Daha sonra Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Yabani Hayvanların Rehabilite Merkezi'ne götürülen köpek, tedaviye alındı.

Köpeğin bir hafta gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

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