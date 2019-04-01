Konya’da Cumhur İttifakı’ndan seçim değerlendirmesi

Konya’da Cumhur İttifakı’nın adaylarının seçimi kazanmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve MHP ile AK Parti İl Başkanları sonuçları değerlendirdi. Seçim sonuçlarının ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “31 Mart akşamında Elhamdülillah Cumhur İttifakı ve Konya için hep güzel sonuçlar alacağımızı ve başarılı olacağımızı daha öncesinde de ilan etmiştik. Teşekkür ediyoruz, Konyalı hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi yine bizlere Cumhur İttifakı’na olan tüm desteğini göstermiş durumda. Büyükşehir belediyeleri içinde Konya birinci durumda. Türkiye genelinde ise daha henüz açılamayan sandıklarımızdan dolayı net bir şey söyleyemiyorum. Ama yine her zaman ki gibi Türkiye genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz. Açılan sandıklarla birlikte inşallah Türkiye birincisi olma şansımız da halen devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak hepimiz hep beraberiz. Bu ittifakın gücüyle birlikte öncelikte şunu söylemeliyiz; Türkiye genelinde Cumhur İttifakı’nın oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye’dir. Kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır. Ve beka meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunun Türkiye için vatandaşlarımız için hemşehrilerimiz için kabul gördüğünün göstergesidir. Biz Cumhur İttifakı’na destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konya’da 3 merkez ilçemizde ve büyükşehirdeki adaylarımızın açılan sandıklarla başkanlıkları neredeyse kesinleşmiş durumda, pek çok ilçemizde de kesinleşmiş durumda. Bir, iki ilçemizde henüz açılan sandık sayısı az olduğu için netleşmeyen durumlar var, takip ediyoruz ama Cumhur İttifakı’nın başarısı Konya’da hak ettiği yeri bulmuştur.” ifadelerini kullandı.

“Kazanan Konya olmuştur”

Uğur İbrahim Altay ise, “Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya’da da çok güzel bir süreç yürüdü ve elhamdülillah Konyalılar yine her zaman olduğu gibi çok yoğun bir destek verdiler. Büyükşehirler içerisinde şuan da birinciyiz. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükretsek, ne kadar Konya’ya hizmet etsek az. Çokta coşkulu şuan da Konya, büyük sevinç gösterileri var. Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii 31 ilçenin tamamını ziyaret ettik kampanya döneminde. ‘Benim Şehrim’ adı altında projeler açıkladık ve Konya’ya yakışır bir seçim kampanyası yürüttük. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Kazanan Konya olmuştur, kazanan Konya’nın gençliği olmuştur, kazanan Konya’nın hanımları ve çocukları olmuştur. Şimdi haydi bismillah diyerek tüm hemşehrilerimize hizmet etme zamanıdır. Bize oy versin, vermesin herkese kapımız ve gönlümüz açık. Konyalılar Cumhur İttifakı’na, cumhurbaşkanımıza çok yüksek destek verdiler. Cumhurbaşkanımıza bize bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılara bu kadar büyük bir destek verdikleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.