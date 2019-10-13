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Konya'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları öne sürülen, terör örgütü adına faliyetlerde bulunmuş, örgütten kaçarak Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve yeniden bir eylem faaliyeti içinde olabilecekleri değerlendiren şüpheilleri takibe aldı. Polis, yapılan takip sonucu operasyon için harekete geçti. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın 9'u erkek olmak üzere Suriye ve Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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