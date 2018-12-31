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Konya'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenleyen ekipler, kent merkezi ve ilçelerde belirledikleri adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Konya operasyon terör

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