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Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Suriyeli ve Iraklı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Suriyeli ve Iraklı 9 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda, Türkiye’ye kaçak yollardan giren terör örgütü DEAŞ üyesi 9 kişiyi belirledi. Ekipler, bu sabah kentin çeşitli adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, Suriyeli ve Iraklı DEAŞ üyeleri saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye’de, DEAŞ’ın birçok kolunda görev aldıkları tespit edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltıKonya'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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