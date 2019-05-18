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Konya’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

Konya’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

Konya’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak uyruklu kişilerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Belirlenen 9 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapılarak 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konya’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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