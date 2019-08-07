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Konya'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu önü sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu önü sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu 12 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Bunun üzerine Terörle Mücadele ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyonun sürdüğü belirtildi.

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Konya'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararıKonya'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararıKonya'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararıKonya'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu 12 kişi hakkında gözaltı kararı

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