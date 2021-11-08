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Konya'da deprem

08.11.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 5.

1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Meram'da 3 metruk binada hasara yolaçan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Aksaray ve Karaman'dan da hissedildi.

Sarsıntı ile birlikte merkez üssü Meram ve Konya'da vatandaşlar endişe içerisinde sokaklara çıktı. Yurtlarda kalan öğrenciler de bahçeye çıkarken, trafikte yoğunluk yaşandı. Üzerlerine battaniye alan vatandaşlar uzun süre evlerine dönmedi.​

AFAD'dan Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Bakan: Olumsuz ihbar yok

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremle ilgili olumsuz ihbarın olmadığını belirterek, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da depremin ardından olumsuzluğun yaşanmadığını, bölgede ekiplerin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bu arada Meram ilçesinin Kızılören Mahallesinde göçük olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 3 metruk binada depremin hasara yolaçtığını belirledi. Binalarda kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

DHA/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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