Konya’da devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarparak takla atan otomobil yanarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Karayolu Karabayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz T. idaresindeki 61 ABD 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayan otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü araçtan çıktıktan sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kaza ve yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaralı Oğuz T. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



PARTNER Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede