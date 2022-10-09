Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Metin Öztürk idaresindeki 42 AFS 364 plakalı tır, Belkaya Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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