HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

Konya’da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

30.11.2020 16:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.Kaza, 14.30 sıralarında Konya-Adana kara yolunun 7.

Konya’da vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı.
Kaza, 14.30 sıralarında Konya-Adana kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.K. (25) idaresindeki 42 AGC 458 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen vincin sürücüsü ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybettiYanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Nijerya'da en az 43 tarım işçisi boğazları kesilerek öldürüldü

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Burhan Kuzu'nun oğlu 'cinayet' iddialarına yanıt verdi

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan TSK'ya yönelik ifadelere sert tepki: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan sert tepki: Gereğini yapacağız

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşım yapmıştı! Akılalmaz savunma

Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Yanan aracını söndürmeye çalışırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Kahreden olay! Koronavirüsten 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Kahreden olay! 4 gün arayla hayatlarını kaybettiler

Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı

Kadir Şeker'in babası: 'Bir kez daha ortaya çıktı ki...'

Atatürk ile fotoğrafı bulunan Remziye Tatlı hayatını kaybetti

Türkiye onu Atatürk ile olan bu fotoğrafından tanıyor! Hayatını kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.