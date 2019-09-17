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Konya'da direğe asılı ölü kaya sansarı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Yol kenarındaki yön levhasının direğine ayakları ve boynundan asılmış ölü sansar fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı

Konya'da yol kenarındaki direğe asılı ölü sansar fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ölü kaya sansarının, merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki yön levhasının direğine boynu ve ayaklarından bağlandığını gören vatandaşlar, çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Duruma tepki gösteren birçok vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, sansarı bulunduğu yerden aldıktan sonra, MOBESE görüntülerinin incelenmesi ve olayın faillerinin bulunması için emniyete başvurdu.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın çok üzücü olduğunu söyledi.

Hayvanlara karşı şiddetin eğitimsizlikten kaynaklandığını belirten Sürmeli, "Çocukları 4 yaşında alıp 8 yaşına kadar eğitmezsek ne ceza verilirse verilsin hayvanlara karşı uygulanan şiddetin önüne geçilemez." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaya Sansarı Konya

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