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Konya’da doktoru darp eden şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Konya’da tartıştığı doktoru darp eden bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Beyhekim Devlet Hastanesinde görevli ismi açıklanmayan bir doktor, poliklinikte muayene işlemleri yaptığı sırada F.B.

Konya’da tartıştığı doktoru darp eden bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyhekim Devlet Hastanesinde görevli ismi açıklanmayan bir doktor, poliklinikte muayene işlemleri yaptığı sırada F.B. isimli şahıs tarafından darp edildi. Olayın ardından yapılan soruşturmada F.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına götürülen şüpheli F.B. “hayati tehlike geçirecek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, kemik kırığı oluşacak” şekilde yaralama suçundan tutuklama talebi ile Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli F.B.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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