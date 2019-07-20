Konya'da drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza

Konya'da plakasını kapatarak otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 5 bin lira para cezası kesildi.

Selçuklu ilçesi Kültür Park yakınlarında bir sürücünün, plakasını kapatıp aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüleri inceleyen polis, otomobili ve sürücüsünü tespit etti.

Sürücü M.Ç'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 5 bin lira para cezası uyguladı.

Araç iki ay süreliğine trafikten men edilirken, sürücü M.Ç'nin ehliyeti de aday sürücü olduğu için daimi iptal edildi.

Sürücü M.Ç. gazetecilere, "Bir hata yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum." dedi.

