Konya'da otomobilleriyle "drift" yapıp trafiği tehlikeye düşüren üç sürücünün ehliyetine el konularak 15 bin 30 lira para cezası uygulandı.

Merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Üçler Caddesi'nde trafiğe aldırmadan otomobiliyle "drift" yapan sürücüyü çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, 42 DAP 07 plakalı otomobil sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası kesti.

Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde de iki otomobil "drift" yaparken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüleri inceleyen Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 42 DJ 845 ve 42 ABU 294 plakalı araçların sürücülerine, ayrı ayrı 5 bin 10 lira para cezası uyguladı.

Trafiği tehlikeye düşüren üç otomobil sürücüsünün de ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Ömer Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, cep telefonu görüntülerinden araç plakalarına ceza yazılabildiğini hatırlatarak, "Tehlikeli araç kullananlar cep telefonu kameraları vasıtasıyla bir şekilde polis merkezimize ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

