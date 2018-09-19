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Konya'da düğün konvoyunda araçtan ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranmasına devam edildiğini açıkladı

Konya'da düğün konvoyundaki bir araçtan av tüfeğiyle ateş açan kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Düğün konvoyunda aracın camından sarkıp, tüfekle havaya ateş açtı" şeklinde çıkan haberlerle ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düğün konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfek olan kişinin havaya art arda ateş etmesi olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, olayın Selçuklu ilçesi Adana çevre yolu Borsa alt geçidinde meydana geldiği, ateş edilen aracın plakasının İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edildiği, şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranmasının devam ettiği, şüphelinin yakalandığında Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirilmesi talimatının verildiği ve şüpheli hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
düğün konvoyu havaya ateş açılması Konya

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