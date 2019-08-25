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Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

Tutukluk yaptığı öne sürülen silahın ateş alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Konya'nın Çumra ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Taşağıl Mahallesi'nde düğünde havaya ateş etmek isteyen A.A'nın tabancası tutukluk yaptı.

A.A'nın uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu Osman A. başından, Orhan Ö. kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Orhan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

A.A. suç aleti silahla gözaltına alındı.

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