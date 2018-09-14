HABER

Konya'da düğünde silahla ateş açanlara ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu, 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari ceza uygulandı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari ceza uygulanırken, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğün töreninde av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonrası, ateş açan kişilerin Mustafa T, Recep C, Mustafa B, Ali Rıza B, Mehmet B, Ramazan D, Kadir G. ve Ali D. olduğu belirlendi.

Haklarında adli soruşturma başlatılan 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.

PARTNERDünyanın en yakışıklı mahkumu baba olduDünyanın en yakışıklı mahkumu baba oldu
Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatıKilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı
Diyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlıkDiyarbakır'da, defnedilmeye hazır iki katlı mezarlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateş düğün Konya silah

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Ünlü yönetmenin Mustafa Kemal Uzun'un cinayet davasında sürpriz tanık

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

Kısa Cuma mesajları ve Uzun Cuma mesajları 2018! Sonbahar’ın 2. Cuması için en güzel mesajları

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

AK Parti'de olay kulis: 3 başkan aday!

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Cinsel ilişki teklifini reddedince başında soda şişesi kırdı

Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı

Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.