Konya'da düğünde silahla ateş açanlara ceza

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir düğünde silahla havaya ateş açan 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari ceza uygulanırken, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir düğün töreninde av tüfeği ve tabancalarla havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Ekiplerin araştırması sonrası, ateş açan kişilerin Mustafa T, Recep C, Mustafa B, Ali Rıza B, Mehmet B, Ramazan D, Kadir G. ve Ali D. olduğu belirlendi.
Haklarında adli soruşturma başlatılan 8 kişiye toplam 7 bin 420 lira idari ceza uygulandı.
Ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği ile 6 kurusıkı tabancaya el konuldu.
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi
Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek
Taksim'de kadınların kavgası! Saç saça başa başa birbirlerine girdiler
Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum