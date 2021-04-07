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  4. Konya’da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu

Konya’da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu

07.04.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü.

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Konya’da Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Şehit pilot Burak Genççelebi’nin İzmir Çiğli’den geldiği ve Konya’da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.
Olay yerinde görevlilerin incelemeleri devam ediyor.

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