Konya'da eğitime ara verildi

Konya merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il merkezindeki Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde yarın resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları 1 gün süre ile tatil edildi. Tatil edilen ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gaziler de (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

Yine yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'nın Altınekin, Hüyük, Yunak, Tuzlukçu, Bozkır, Hadim, Doğanhisar, Çeltik, Çumra, Güneysınır, Ereğli, Akören, Akşehir, Kadınhanı, Sarayönü, Emirgazi, Seydişehir, Karapınar, Cihanbeyli, Ilgın, Derbent, Taşkent, Beyşehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda da 9 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

