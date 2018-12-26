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Konya'da eğitime kar engelli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 07:38 | Son Güncelleme

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 12 ilçede eğitime bir gün ara verildi.  Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Konya Valiliği devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu, Karatay ile Akşehir, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Doğanhisar, Derbent, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Tuzlukçu ve Yunak'ta eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gazilerin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı duyuruldu.  Ayrıca kazaların önlenmesi amacıyla Konya- Ankara karayolu Kulu Makası'nın Ankara istikameti 3 saatliğine ulaşıma kapatıldı.

Konya'da eğitime kar engelli

KONYA, (DHA)- KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 12 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Konya Valiliği devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu, Karatay ile Akşehir, Altınekin, Çeltik, Cihanbeyli, Doğanhisar, Derbent, Ilgın, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Tuzlukçu ve Yunak'ta eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelliler, harp malulü ve gazilerin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Ayrıca kazaların önlenmesi amacıyla Konya- Ankara karayolu Kulu Makası'nın Ankara istikameti 3 saatliğine ulaşıma kapatıldı.

FOTOGRAFLI

Konya'da eğitime kar engelli

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