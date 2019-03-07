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Konya'da ekim alanı azaldı, buğday rekoltesi azalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

KONYA Ziraat Odası Başkanı Prof.

Konya'da ekim alanı azaldı, buğday rekoltesi azalmadı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye genelinde bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 10'a yakın bir azalma beklediklerini; ancak yağış dağılımın düzenli olması nedeniyle alınacak yüksek verimle bu açığın kapatılacağını söyledi. Soylu, "Geçen yıl 20 milyon civarında bir rekolte oldu. Bu yıl da 20 ila 21 milyon ton rekolte bekliyoruz" dedi.
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Soylu, bu yıl yağışlarda artış olması nedeniyle bitki çıkışlarının güzel olduğunu, rekolte konusunda geçen yılı yakalayacaklarını söyledi. Soylu, "Tarım sezonu olarak iyi bir yıl geçirdğimizi söyleyebilirim. Özellikle hububat açısından 2018'deki ekimlerin çıkışları gayet güzel. Gerek Konya Ovası'nda gerekse Türkiye genelinde en belirleyici husus yağışlar ve yağışların düzenli dağılımı. Bu yılda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26'lık bir artış, geçen yıla göre Türkiye geneline göre ise yüzde 40'lık bir artış var. İç Anadolu bölgesinde yine geçen yıla göre yüzde 33 oranında bir artış var. Uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 16'lık bir artış söz konusu. Özellikle buğday, arpa ekim alanlarında şu an da sağlıklı bir bitki gelişiminin olması verim potansiyeli yüksek bir ortamın hazırlandığının göstergesi. Önümüzdeki mart, nisan ve mayısda da dengeli bir yağış alınırsa rokelteye pozitif etki yapacaktır" dedi.
YÜZDE 10'LUK BİR AZALMA BEKLİYORUZ
Buğday ekim alanlarında yüzde 10'luk bir azalma beklediklerini; ancak rekoltenin yüksek olacağını belirten Soylu, şunları söyledi:
"Son yıllarda özellikle buğdayda üretim ve ekim alanında bir azalış söz konusu. Bu azalmayı da nispeten olsun bu rekolte artışıyla kapatma potansiyelimiz şu anda mevcut. Her yıl Türkiye'de iklim değişiyor. Kurak geçen yıllarda buğdayda çok ciddi bir azalma olacaktır. Türkiye genelinde bu sene ekim alanlarında yüzde 10 gibi bir azalma tahmin ediyoruz. Türkiye'de her yıl 7-7.5 milyon hektar civarında bir buğday ekim alanına karşılık bu ciddi bir rakam. 500-700 bin hektarlara tekabul ediyor. Bunu ancak böyle düzenli bir yağış ve verimli bir yılda telafi edebiliriz. 2018 yılında 20 milyon civarında bir rekolte oluştu. 2019'da böyle giderse yine 20 ila 21 milyon ton aralığında bir buğday rekoltesi tahmin edebiliriz. Ekim alanlarındaki azalmayı yüksek verimle kapatacağımızı düşünüyorum. 2019'da oluşacak buğday fiyatları, karlılık durumu, 2019-2020 sezonunda çiftçinin buğdaya bakış açısını belirleyecektir. Çünkü bizim çiftçimizin özelliği; bir ürüne küstüğü zaman geri dönüşü biraz yavaş oluyor. Bu yıl verimli gider ve fiyatlar da iyi giderse çiftçimizi buğdayla yeniden barıştırırız. Bu hem çiftçimiz açısından hem de ülkemizin güvenliği açısından son derece önemli."

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Konya'da ekim alanı azaldı, buğday rekoltesi azalmadıKonya'da ekim alanı azaldı, buğday rekoltesi azalmadıKonya'da ekim alanı azaldı, buğday rekoltesi azalmadıKonya'da ekim alanı azaldı, buğday rekoltesi azalmadı

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