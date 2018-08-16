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Konya'da erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'da av tüfeğiyle vurulan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi'ndeki Kışla Camisi yanında erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.

İncelemede cesedin Cemil Albay'a (49) ait olduğu ve av tüfeğiyle başından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Albay'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği Konya ölüm

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