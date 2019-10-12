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Konya'da erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesindeki boş arazide kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.

İlçenin Nasuhpınar mevkisindeki boş arazide bir avcının, toprağa gömülü cesedi fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iç çamaşırıyla toprağa gömülü haldeki cesedin yanında da kıyafetlerinin gömüldüğünü belirledi.

Cesedin 4-5 ay önce toprağa gömüldüğü ve yaban hayvanları tarafından toprağın açılması sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Yaban hayvanlarının bir kısımını parçaladığı cesedin kimlik tespitine yönelik polisin başlattığı çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Karapınar

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