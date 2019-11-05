Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir tarım arazisinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İsmil Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 16-17 yaşlarında Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Otopsi yapılan cesedin karnında ve göğüs boşluğunda kesici alet yarası tespit edildi. Genç kişinin 12 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışma sürüyor.

