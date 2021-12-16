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Konya'da erkek cesedi bulundu

16.12.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Konya-İstanbul kara yolu Dokuz Mahallesi yol ayrımında hayvanlarını otlatan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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