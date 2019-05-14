Konya’da eroin ele geçirildi: 2 gözaltı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D.A.Ü. ve E.E.‘nin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan takip sonrası D.A.Ü. ve E.E. gözaltına alınırken, fişek diye tabir edilen satışa hazır 13 paket eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.A.Ü. ve E.E. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



