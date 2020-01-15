HABER
  4. Konya'da eşini öldürüp kızını ağır yaralayan sanığa 38 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Konya'da eşini öldürüp kızını ağır yaralayan sanığa 38 yıl 9 ay hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:15 | Son Güncelleme

Konya'da eşini öldürüp kızını ağır yaralayan sanığa 38 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürüp kızını da ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Niyazi Yetişir, olayda yaralanan kızı Rabia Yetişir, maktul Sevda Yetişir'in annesi Leyla Kütük ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Yetişir, eşi Sevda Yetişir'i öldürdüğü için pişman olduğunu belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahrik indirimi uyguladığı sanığa, "eşi kasten öldürme" suçundan 20 yıl, "kızını kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 2 yıl 1 ay olmak üzere 38 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Şeyhulemayahşi Caddesi'nde, 31 Ağustos 2017'de, Niyazi Yetişir, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Sevda Yetişir'i tabancayla öldürmüş, kızı Rabia Yetişir'i de ağır yaralamıştı.

Sevda Yetişir olay yerinde hayatını kaybetmiş, Rabia Yetişir ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Mehmetçik ile köy sakinleri için karlı dağları aştılarMehmetçik ile köy sakinleri için karlı dağları aştılar
Minik kız seyir halindeki otomobilden düştüMinik kız seyir halindeki otomobilden düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma eşini öldüren hapis cezası kızını yaralayan Konya Sanık

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Süryani aile için seferber olundu

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Doğayla iç içe olmak isteyenler, orayı bir de şimdi görün

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Korkutan olay! Küçük çocuk seyir halindeki araçtan düştü

Yağmur yağınca asırlık mezarlar ortaya çıktı

Yağmur yağınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.