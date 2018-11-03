Konya'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Konya'da, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melek Ç. (37) ile eşi Bayram Ç. arasında merkez Karatay ilçesi Hacıyusuf Mescit Mahallesi Avanslı Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda Bayram Ç, eşini vücudunun 3 yerinden yaraladı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Melek Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerini, kaçan Bayram Ç'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

