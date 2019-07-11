HABER

Konya'da eski eş dehşeti; Yaraladı, öldürdü, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

KONYA'da İrfan T. (47), eski eşi Güllü Koç'un (45) sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Kayhan'ı (47) iş yerinde av tüfeğiyle karnından vurarak, ağır yaraladı.

Konya'da eski eş dehşeti; Yaraladı, öldürdü, intihar etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da İrfan T. (47), eski eşi Güllü Koç'un (45) sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Kayhan'ı (47) iş yerinde av tüfeğiyle karnından vurarak, ağır yaraladı. İrfan T., ardından evine gittiği eski kayınvalidesi Sevim Koç'u (70) 2 el ateş ederek öldürdü. Kiralık otomobille kaçan İrfan T., aynı silahla aracın içinde yaşamına son verdi.
Cihanbeyli ilçesinde oturan, 2 çocuk babası İrfan T., dün otomobil kiraladı. İrfan T., bu sabah otomobille şiddetli geçimsizlik yüzünden 1 yıl önce boşandığı Güllü Koç'un sevgilisi olduğunu iddia ettiği, evli Mehmet Kayhan'ın iş yerine geldi. Köprübaşı Mahallesi'ndeki dükkana giren İrfan T., av tüfeğiyle Kayhan'a ateş açtı. Karnından vurulan Kayhan, ağır yaralanırken, İrfan T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kayhan'ı ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Mehmet Kayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
ESKİ KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ
İrfan T. ise İnsuyu Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Sevim Koç'un evine geçti. Tüfekle eve giren İrfan T., salona kaçan Koç'un sırtına 2 el ateş etti. İrfan T., kiralık otomobille buradan da ayrıldı. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Sevim Koç'u tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.
ARACIN İÇİNDE İNTİHAR ETTİ
Polis ve jandarma ekipleri, Sevim Koç'un yakınlarının, cinayeti eski damadının işlediğini söylemesi üzerine harekete geçti. İrfan T.'nin kiralık otomobilinin, uydu takip cihazıyla Pınarbaşı Mahallesi'nde, Sülüklü Mahallesi yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, İrfan T.'yi araçta, kanlar içinde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede, İrfan T.'nin, aynı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.
İrfan T. ile Sevim Koç'un cansız bedenleri, otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ESKİ EŞE ŞİDDETTEN POLİSTE KAYDI VARMIŞ
İrfan T.'nin, evliyken, Güllü Koç'a şiddet uyguladığı iddiasıyla emniyette suç kaydının olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da eski eş dehşeti; Yaraladı, öldürdü, intihar ettiKonya'da eski eş dehşeti; Yaraladı, öldürdü, intihar etti

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Gemlik’te izinsiz eyleme 8 gözaltıGemlik’te izinsiz eyleme 8 gözaltı
Sahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildiSahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.