Konya'da eski karısının eşini öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye gelip, Konya'da yaşayan eski eşinin kocasını öldüren Halil İbrahim Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kaya, tutuksuz yargılanan sanık Mustafa G, öldürülen Hüseyin Alşahin'in eşi Mine Alşahin ile taraf avukatları katıldı.

Kaya, savunmasında kıskançlık cinayeti işlemediğini, maktulle arasındaki husumetin kızıyla görüştürülmemesinden kaynaklandığını iddia etti.

Boşandığı Mine Alşahin ile kızının velayeti konusunda anlaşmazlıklar yaşadığını, kızına bu durumla ilgili sıkıntı yaşatmamak için de uzaklaşarak ABD'ye taşındığını belirten Kaya, eski eşinin evlendiğinden haberinin olmadığını, daha sonra kızının velayeti için maktul ile görüşmeye başladığını anlattı.

İlk görüşmelerden sonra maktul Hüseyin Alşahin'in kendisine hakaret ettiğini ve kızıyla ilgili tehditte bulunduğunu savunan Kaya, problemi yasal yollardan çözmeye çalıştığını ama karşı tarafın anlaşmaya yanaşmadığını ileri sürdü.

Kaya, "Olayda tasarlama söz konusu değildir. Türkiye'ye gelince yüz yüze konuşmak için yanına gittim. Kimseye zarar vermek istemedim. Öldürme niyetiyle gitseydim, öldürüp çıkardım. Ben konuşmaya çalıştım." dedi.