HABER

Konya’da eski koca dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Konya’da bir kişi, ayrıldığı eşinin annesini tüfekle öldürdükten sonra eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı da ağır yaraladıktan sonra kiraladığı otomobilde aynı tüfekle intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde iki çocuk babası İrfan Taşkafa, kiraladığı otomobille bir yıl önce boşandığı eşi Güllü K.’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet K.’nin iş yerine gitti.

Konya’da bir kişi, ayrıldığı eşinin annesini tüfekle öldürdükten sonra eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsı da ağır yaraladıktan sonra kiraladığı otomobilde aynı tüfekle intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde iki çocuk babası İrfan Taşkafa, kiraladığı otomobille bir yıl önce boşandığı eşi Güllü K.’nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mehmet K.’nin iş yerine gitti. Yanında getirdiği tüfekle Mehmet K.’ya ateş eden İrfan Taşkafa, daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Karnından vurularak ağır yaralanan Mehmet K., olay yerine çağrılan ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eski eşinin annesini öldürüp intihar etti
Öfkeli eski koca, daha sonra İnsuyu Mahallesinde oturan eski eşinin annesi Sevim Koç’un evine giderek, eski kayınvalidesini de sırtından vurduktan sonra geldiği araçla adresten ayrıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sevim Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan iki olayın ardından polis ve jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi İrfan Taşkafa’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde cinayet zanlısı İrfan Taşkafa’nın kullandığı otomobilin kiralık olduğunu tespit etti. Uydu takip cihazıyla yeri belirlenen otomobilin bulunduğu adrese giden ekipler, İrfan Taşkafa’yı aracın içerisinde kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede İrfan Taşkafa’nın aynı tüfekle başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden İrfan Taşkafa ve Sevim Koç’un cenazeleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İrfan Taşkafa’nın bir yıl önce esi Güllü K.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve emniyette eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla kaydının bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildiElektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi
FETÖ’nün mahrem sorumlusuna İzmir’de operasyonFETÖ’nün mahrem sorumlusuna İzmir’de operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.