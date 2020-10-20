HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Konya’da esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda esrar ele geçirilirken, yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Konya’da esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda esrar ele geçirilirken, yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin son 2 günde yaptığı çalışmalarda; 3 kişinin üzerinde, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 637,48 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Yakalananlardan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmaktan tutuklanarak Ereğli T Tipi Cezaevine teslim edildi.

Konya’da esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ankara’da az da olsa bir artış söz konusuBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ankara’da az da olsa bir artış söz konusu
İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Ankara'da büyük yangın! Konteynere atılan ateş 2 fabrikayı yaktı
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Diğer Haberler
Adana'da tefeci operasyonu! 'İnsanların kanını emiyorlar' e-postası hepsini yakalattı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
HSK'nın ihraç ettiği iki hakim Ankara'da gözaltına alındı
Dün ihraç edilen iki hakim gözaltına alındı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ankara’da az da olsa bir artış söz konusu
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ankara’da az da olsa bir artış söz konusu
DEAŞ'lı bombacı 350 kameraya izleyerek yakaladılar, 23 polis memuruna başarı belgesi verildi
DEAŞ'lı bombacı 350 kameraya izleyerek yakaladılar
İstanbul'da rezidanstaki intihar, cinayet çıktı! Sorguda itiraf ettiler
İstanbul'da rezidanstaki intihar, cinayet çıktı!
14 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
14 ilde FETÖ operasyonu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.