HABER

Konya'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahalede bulunurken evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahalede bulunuldu.

Uzun süren çalışmalar sonucu söndürülen yangının, dizüstü bilgisayardan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Kar yağışı sonrası, Uludağ'ın doğal güzellikleri ortaya çıktıKar yağışı sonrası, Uludağ'ın doğal güzellikleri ortaya çıktı
İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenle başladıİzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duman Konya yangın

En Çok Okunan Haberler

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon: 1727 kişi yakalandı

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu? Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Kırımlı 16 yaşındaki Viktoria güzellik tacını taktı

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Valilikten çok kritik uyarı: Karda mahsur kalmamak adına...

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Cumhuriyetin kazanımları vazgeçilmez değerlerimizdir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.