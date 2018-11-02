Konya'da ev yangını

Konya'da depo olarak kullanılan eski evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Merkez Karatay ilçesi Hacıyusuf Mescit Mahallesi Güvence Sokak'ta depo olarak kullanılan eski evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depodaki kullanılmış araç lastiklerinin tutuşması sonucu yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.
Çalışmaları izlerken kendi evlerinin yandığını zannederek gözyaşı döken 8 yaşındaki Suriyeli çocuğu polis ekipleri teselli etti.
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