Konya'da ev yangını

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Dursun Pozantı Sokağı'nda bir evin bahçesindeki sebze kasaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, zile basıp ev sahibi Muhittin Adıküzel'i uyararak, evden çıkmasını sağladı. Daha sonra alevler, tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

