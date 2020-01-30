Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da 3 ayda 9 evden televizyon ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Selçuklu ilçesinde son 3 ayda 9 evden televizyon ve ziynet eşyasının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 50 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, suç kayıtları bulunan Savaş A. (30), Mehmet B. (25) ve Mustafa K. (27) olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Savaş A. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük?" dedi.

