Konya'da fabrika yangını

Konya'da bir sanayi sitesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Merkez Karatay ilçesinde bulunan Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinin önünde bulunan malzemelerin tutuşması sonucu başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında fabrika kısmen zarar gördü.
Kurban Bayramı'nın 4. günü aynı sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 7 iş yerine sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüş, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangına ilişkin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bilgi almıştı.
Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı sanayi sitesinin güvenlik görevlisi Adem B, tutuklanmıştı.
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