HABER

Konya'da "fener alayı" coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 00:47 | Son Güncelleme

Üç ayların başlangıcı dolayısıyla sokaklara çıkan çocuklar, yakılan ateşin üzerinden atlayıp eğlendi

Konya'da üç ayların başlangıcı dolayısıyla akşam namazı sonrası sokaklara çıkan çocuklar, yakılan ateşin üzerinden atlayıp eğlendi.

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "fener alayı" ve "şivlilik" denilen gelenekle kutlanıyor.

Akşam namazı sonrasında anne ve babalarıyla sokaklara çıkan çocuklar, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda yaktığı ateşin etrafında toplandı.

Bazı çocuklar ateşin üzerinden atlayıp eğlendi.

"Fener alayı" adı verilen kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

- Çocukların mutluluk kervanı: "şivlilik"

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan, "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen kutlamalar, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor.

Akşam namazından sonra çocuklar, anne ve babalarıyla sokaklara çıkarak yakılan ateşin etrafında toplanıyor, bazıları ise ateşin üzerinden atlıyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Mustafa Sarıgül Genel Başkanlığa aday olacak mı?Mustafa Sarıgül Genel Başkanlığa aday olacak mı?
Ekrem İmamoğlu: Güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruzEkrem İmamoğlu: Güzel insanlarla güzellik yaşamak istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fener alayı gelenek Konya kutlama Üç Aylar

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Beren Saat'ten yeni paylaşım

Bakan'dan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Bakan'dan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

Acun'dan flaş açıklama: Şeyma sokakta kalmayacak

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Bu kadın şirazesinden çıkmış

Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki: Bu kadın şirazesinden çıkmış

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sarıgül DSP Genel Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında önemli açıklamalar

Mustafa Sarıgül Genel Başkanlığa aday olacak mı?

Edirne'de kayıp kişinin cesedini balıkçılar buldu

Edirne'de şoke eden olay! 27 gündür haber alınamıyordu

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

Kilit isim tutuklandı! Adnan Oktar...

İki gündür kayıp olan 2 kişinin cansız bedeni 500 metrelik uçurumda bulundu

İki gündür haber alınamıyordu! 500 metrelik uçurumda bulundular

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.