HABER

Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

PARTNERBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzüBu erkekler alışverişe çıkan kadınlara... Çin'in tuhaf yüzü
Kaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardıKaza yapan alkollü sürücü, alkolmetreye üflememek için yalvardı
Emniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye TIR çarptıEmniyet şeridinde otomobilden inen sürücüye TIR çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

İmam yerel seçimde aday olacağını cami vaaz kürsüsünde duyurdu! Sosyal medya ayağa kalktı...

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şoke eden ölüm! Hemşirenin yanında enjektör bulundu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şoke eden ölüm! Hemşirenin yanında enjektör bulundu

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

7 aydır araştırılıyordu! Ne olduğu öğrenilince hemen koruma altına alındı

7 aydır araştırılıyordu! Ne olduğu öğrenilince hemen koruma altına alındı

Kuyumculardan dolandırıcılara karşı WhatsApp'lı önlem!

Kuyumculardan dolandırıcılara karşı WhatsApp'lı önlem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.