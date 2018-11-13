Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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