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Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 12:52 | Son Güncelleme

KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.  Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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