Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları öne sürülen 3 kadın gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 4 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.
Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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