HABER

Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşının talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşının talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
Atıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyorAtıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyor
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandıEdirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Konya operasyon

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı! İşte KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce genç bunu bekliyordu! Açıklandı

'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

Oslo'daki toplantının ardından Yıldıray Oğur'dan açıklama

Bu kareler olay yaratmıştı! Toplantıdaki isimden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Cinayetten önceki 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.